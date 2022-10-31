Tim Cook: iPhone 14 Pro'ya olan talebe yetişemiyoruz

Tim Cook, Apple'ın henüz yüksek talebi karşılayacak kadar iPhone 14 Pro üretemediğini söyledi.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

Ancak Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max satışlarından oldukça memnun ve talebi karşılamakta zorlanıyor.

Tim Cook: Talebi karşılayamıyoruz

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın henüz yüksek talebi karşılayacak kadar iPhone 14 Pro üretemediğini açıkladı.

Cook, diğer akıllı telefon üreticilerinin son dönemde talep düşüşü yaşadığını, ancak iPhone satış rakamlarının güçlü olduğunu vurguladı. Cook'a göre, Android'den Apple cihazlarına geçiş yapan kullanıcıların sayısı da arttı.

Ekim ayı sonlarında, Apple'ın düşük talep nedeniyle iPhone 14 Plus üretimini durdurduğu ortaya çıkmıştı. Şirket, üretimi daha yüksek talep gören iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine kaydırdı.

Son olarak, Apple'ın yıl sonuna kadar toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli satma hedefi olduğunu belirtelim.