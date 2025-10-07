Tim Cook'tan sonra Apple CEO'su kim olacak: İşte en güçlü aday

2011 yılından bu yana 14 yıldır Apple'ın CEO'su olan Tim Cook'un ardından şirketin başına kimin geçeceği her zaman merak konusu oldu.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, bu konudaki en güçlü adayı açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY: DONANIM BÖLÜMÜNDEN JOHN TERNUS

Gurman'a göre, Tim Cook'un yerini almak için en büyük aday, şu anda Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan John Ternus.

50 yaşındaki Ternus, bu sene çıkan iPhone Air modelinin geliştirilmesinde en büyük rolü oynayan isimlerden biriydi.

2001 yılında Apple'a katılan Ternus'un, AirPods'tan Mac'e kadar tüm donanımların geliştirilmesinde görev aldığı biliniyor.

Gurman'a göre Ternus, hem şirket içinde çok sevilen hem de teknik geçmişiyle CEO'luk için çok uygun bir isim.

TIM COOK NE ZAMAN AYRILACAK

Elbette bu değişim, Tim Cook'un görevinden ayrılması durumunda gerçekleşecek.

Ancak bunun ne zaman olacağına dair bir bilgi bulunmuyor ve Cook'un muhtemelen daha yıllarca görevine devam edeceği düşünülüyor.

Tim Cook'un 14 yıllık CEO'luğu döneminde Apple'ın değeri 10 kattan fazla artarak 337 milyar dolardan 3,8 trilyon dolara ulaştı.