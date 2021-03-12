TİM ve İTÜ uydular için yerli güneş paneli geliştirecek

TİM ve İTÜ uydular için yerli güneş paneli geliştirecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında, uydular için yerli güneş paneli üretimine yönelik anlaşma imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti.

Toplantıda, 2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık hedefleri açıklandı.

Söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında yeni bir protokol imzalandı.

GÜNEŞ PANELLERİ ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLECEK

Türkiye’nin “Milli Uzay Programı” hedeflerine katkı sağlayacak bir iş birliği protokolü sayesinde, yurt dışına bağımlı olunan ve maliyeti yüksek uzay alt sistemi ve güneş panelleri ülkemizde geliştirilecek.

TİM ve İTÜ iş birliğiyle başlatılan proje, 150 farklı üniversiteden binlerce öğrencinin yer aldığı İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA DOĞRUDAN KATKI

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından, özellikle, "Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı", "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin amacına ulaşmasıyla, yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla, güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor.

Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artışı sağlanacak.