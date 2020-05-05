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    Tom Cruise, ilk uzay filmi için Elon Musk ile çalışıyor

    SpaceX CEO'su Elon Musk ve ünlü aktör Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için NASA ile birlikte hareket ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 16:37
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    Tom Cruise, ilk uzay filmi için Elon Musk ile çalışıyor

    Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirdi.

    Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk ile birlikte çalışmalara başladı.

    Henüz geliştirilme aşamasında olan projede; NASA, SpaceX ve Tom Cruise birlikte çalışacak.

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    UZAYDA ÇEKİLEN İLK FİLM OLACAK

    NASA, SpaceX ve Elon Musk'ın geliştirme aşamasında olduğu bu dev film projesinin nasıl çekileceği ve filmin konusunun ne olacağı gibi bilgiler henüz bilinmiyor. Aynı zamanda film için herhangi bir yönetmen veya senarist ismi de açıklanmış değil. Ancak proje gerçekleştiğinde, uzayda çekilen ilk film olma unvanını taşıyacak.

    Aksiyon filmlerinin başarılı yıldızı Tom Cruise, belkide bugüne kadar çekilen en aksiyon dolu film için NASA ve SpaceX ile çalışmalara devam ediyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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