T.Rex'in en yakın akrabasıyla tanışın: 71 milyon yıl önce yaşayan vahşi bir dinozorun kalıntıları keşfedildi Bilim insanları, 71 milyon yıl önce New Mexico'da dolaşan vahşi bir dinozorun kalıntılarını keşfetti. Keşfedilen dinozor, tanınmış kuzeninden daha eski ve daha ilkel, ama bir o kadar da büyük.

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"Dinozorların Kralı" olarak bilinen T-Rex'in 71 milyon yıl önce yaşamış bilinen en yakın akrabası, New Mexico'da tespit edildi.

"Tyrannosaurus mcraeensis" olarak isimlendirilen dinozor, T-Rex'ten çok daha yaşlı ancak eşit derecede büyük.

Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tyrannosaurus mcraeensis olarak bilinen tiranozorun yeni keşfedilen bir alt türünü tespit ettiler.

Bulgular, yıllar önce batı New Mexico'dan toplanan ve New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi'nde (NMMNHS) sergilenen kısmi bir kafatasına dayanıyor.

Düşünülenden çok daha önce yaşadı

Bu, tiranozorun paleontologların daha önce düşündüğünden milyonlarca yıl önce Kuzey Amerika'da olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, daha önce 66 ila 75 milyon yıl öncesine tarihlenen diğer fosil buluntularının konumlarına dayanarak, "T. mcraeensis'in" 71 ila 73 milyon yıl önce, yani T. rex'ten yaklaşık beş ila yedi milyon yıl önce yaşamış olabileceğini öne sürüyor.

New Mexico, Kanada ve Birleşik Krallık'taki bilim insanlarından oluşan bir ekip, iskeleti kemik kemik inceleyerek detaylı bulgulara ulaştı.

Tüm kemikler, örneğin kafatası kemikleri ile daha önce bulunan düzinelerce T. rex iskeletinin şekli ve bağlantıları arasında ince farklılıklar bulundu.

Yeni keşfedilen dinozor, uzunluğu 12 metre ve yüksekliği 3,6 metre olan T. rex ile kabaca aynı boyuttaydı ve aynı zamanda et de yiyordu.

Bilim insanları, T-Rex'in sırtındaki çıkıntıların geyiklerin boynuzlarına benzer şekilde potansiyel eşleri cezbetmek için kullanıldığına inanıyor.

T-Mcraeensis'te bulunan çıkıntılar ise çok daha ince. T-Mcraeensis yaşadığı Kuzey Amerika'nın güneyinde muhtemelen dramatik sıcaklık ve ışık değişimlerinden etkilenmeden büyümeye devam edebildi.