TÜBİTAK'ın personel alım ilanlarına nasıl başvuru yapılır

TÜBİTAK'ın yayınladığı iş ilanlarını nasıl görebileceğinizi ve başvuru yapabileceğinizi anlattık.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuluştur.

İlk olarak 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan TUBİTAK, zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

YENİ PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde görev yapmak üzere 11'i Ar-Ge personeli, 3'ü Ar-Ge teknisyeni ve 1'i usta olmak üzere 15 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 12 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleşecek. Ayrıca bu sistemden daha önce açılan iş ilanlarına da başvurabilirsiniz.

TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

Öncelikle aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

TÜBİTAK Kayıt



Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak ilgili ilana kolaylıkla başvurabilirsiniz.