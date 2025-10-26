TÜBİTAK’tan taşkın riskine karşı tahmin modeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı, ODTÜ ve İTÜ’den akademisyenlerin de yer aldığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

“İklim Değişikliği Altında Tek ve Çok Değişkenli Durağan Olmayan Taşkın Frekans Analizi” başlıklı çalışma, taşkın tahminlerinde yeni nesil istatistiksel modeller geliştirmeyi hedefliyor.

TAŞKINLARIN ETKİSİ ÖNCEDEN BELİRLENECEK

Projede, iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak güncel yağış ve akarsu verileri analiz edilecek.

Elde edilen sonuçlarla taşkınların olası etkileri, su altında kalabilecek alanlar ve riskli bölgeler önceden belirlenebilecek.

Yeni modeller sayesinde, taşkınlara karşı alınacak önlemler daha doğru ve güvenilir biçimde planlanabilecek.

Bilim insanları, projenin tamamlanmasıyla birlikte taşkın kaynaklı can ve mal kayıplarının yüzde 95’in üzerinde azaltılabileceğini öngörüyor.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇİNE ALAN BİR PROJE"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, çalışmaların Türkiye’deki akarsuların taşkın tahminine odaklandığını belirterek şunları söyledi:

Son yıllarda ekstrem yağışların yol açtığı taşkınlar büyük kayıplara neden oldu. Biz, bu olayların etkilerini en aza indirebilmek için iklim değişikliğini de hesaba katan bir tahmin sistemi kuruyoruz.

Tosunoğlu, projenin temellerinin Oxford Üniversitesi’nde yaptığı araştırma ziyareti sırasında atıldığını aktararak, İngiltere’deki yöntemlerin Türkiye’ye uyarlanması için yaklaşık 10 aylık bir çalışma sürecine girdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN İLK TAŞKIN TAHMİN YÖNTEMİ

Prof. Dr. Tosunoğlu, geliştirilen modellerin Türkiye için bir ilk olacağını vurguladı:

Şu anda bu yöntemleri Türkiye’de kullanan tek ekip biziz. Hem ülkemiz hem de uluslararası alanda kullanılabilecek yeni model önerileri sunacağız. Böylece hangi alanların taşkın riski altında olduğunu önceden belirleyebileceğiz.

Türkiye genelindeki 26 akarsu havzasında 200 istasyon üzerinden veri toplanacağını belirten Tosunoğlu, bu verilerle taşkın debilerinin hesaplanacağını kaydetti.

"YÖNTEMLER GÜNCELLENMELİ, ESKİ MODELLER ARTIK YETERSİZ"

Prof. Dr. Tosunoğlu, mevcut taşkın tasarım yöntemlerinin günümüz koşullarına uymadığını belirterek şu uyarıda bulundu:

İklim değişikliği hesaba katılmadan yapılan hesaplar artık güvenli değil. Yeni verilerle hazırlanmış modeller kullanılırsa, taşkın risklerini yüzde 95-99 oranında azaltabiliriz. Biz bilimsel temeli sunuyoruz, bu veriler doğrultusunda önlem almak karar vericilere düşüyor.

EKONOMİK VE GÜVENLİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Projeyle birlikte, hem ekonomik hem de güvenli mühendislik tasarımlarının önü açılacak.

Yenilikçi analiz yöntemleri sayesinde, altyapı ve su yapılarının planlamasında daha dayanıklı sistemler geliştirilecek.

Çalışma, Türkiye’nin taşkın yönetimi stratejisine bilimsel katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.