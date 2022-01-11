Türk geliştiricilerin oyunu CapRoyale, Android ve iOS için yayınlandı

Türk geliştiricilerin oyunu CapRoyale, Android ve iOS için yayınlandı

Türk mobil oyun geliştiricileri tarafından yapılan CapRoyale isimli strateji oyunu, Android ve iOS kullanıcıları için çıkışını yaptı.

Ticaret savaşını kazanmakla görevlendirileceğiniz yepyeni bir strateji oyunu olan CapRoyale, Google Play Store ve App Store'da yerini aldı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Boa Games'in yaptığı strateji oyunu, Türk mobil oyun geliştiricileri tarafından hazırlandı.

Tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülen CapRoyale, özellikle strateji oyununa meraklı olan akıllı telefon kullanıcılarını kendine çekecek.

CAPROYALE OYUNU NELER SUNUYOR

CapRoyale, en çok talep edilen ürünleri keşfederek, fiyat ve kalite konusunda rakiplerle rekabet ederek pazara hakim olmanızı sağlıyor. Ayrıca, ticaretlerini aksatarak rakiplerinize daha fazla zarar verebilirsiniz.

İşlerinizi büyütmek için farklı sektörlerde yeni mağazalar kurabilir, fabrikalar geliştirebilirsiniz.





Oyunda, binanızı yükselterek ve rakiplerinizin önünde kalarak çeşitli ödüller elde edebilirsiniz.

Öte yandan, zirvede kalmak için de çeşitli stratejiler geliştirmeniz şart. Rakipleriniz size zarar vermek isteyeceğinden, savunmanızı iyileştirmeniz ve onları durdurmak için her şeyi yapmanız gerekiyor.

Karşı saldırıya geçmek ve onlara kimin en iyi olduğunu göstermek için de bir ekip kurmanız gerekecek.

CapRoyale, benzersiz ekibinizi oluşturmak için birçok karakter arasından seçim yapmanızı sağlıyor.

Her zafer için takımınızı güçlendirmek ve yeni eşyaların kilidini açmak için kullanılabilecek çeşitli ödüller sizi bekliyor.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Yakında CapRoyale'e genel deneyimi iyileştirmeye yardımcı olacak birçok yeni özellik gelecek. Bir lonca sistemi, rütbe sistemi, Sezonluk Görevler ve başarılar, yeni mürettebat üyeleri ve yeni ürünler, gelecek özelliklerden yalnızca birkaçı.

CAPROYALE İNDİR

CapRoyale, Android ve iOS için resmi olarak yayınlandı. Strateji oyununu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.



