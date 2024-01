Türk Telekom CEO'su, çalışanlarıyla yeni yıla fiber dönüşüm için sahada girdi Yeni yılı sahada çalışan Türk Telekom ekipleriyle karşılayan Ümit Önal, yurdun dört bir yanına fiber dönüşümü götürmeye devam edecekşerini belirtti.

Gelişen teknolojiyle değişen ve hızlanan internet hizmeti, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ivme kazandı.



Teknolojinin sunduğu fırsatları her sektöre taşımayı hedefleyen Türk Telekom, Türkiye genelinde 81 ilde uçtan uca fiber altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Dijital dönüşümde lider rol üstlenen Türk Telekom, 31 Aralık gecesinde Çanakkale'de gerçekleştirdiği çalışmalarla 2023 yılını 2024'e bağlayarak ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye çıkardı.

Ümit Önal: "Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız"

Yeni yılı, fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Çanakkale’de karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” aralıksız çalıştıklarını belirterek,

Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan güzide şehrimiz Çanakkale’de fiber altyapı yatırımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız.

Tüm ilçe ve köyler, uçtan uca fiber ağlarla örülüyor

Türk Telekom, "memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" mottosuyla hız kesmeden çalışarak 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve köyleri uçtan uca fiber ağlarla örüyor. Yeni yıla, mili mücadele ruhunu barındıran Çanakkale’de gerçekleştirdiği saha operasyonlarıyla giren Türk Telekom, Çanakkale’nin Karacaören Köyü’nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye ulaştırdı. Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla ören Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada’yı fiberleştirirken, memleketin her köşesini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyor.

"Ülkemizin dijital geleceğini inşa ediyoruz"

Yeni yılı Çanakkale’nin Karacaören Köyü’nde, fiberleşme çalışmalarını aralıksız sürdüren saha ekipleriyle karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,

Türkiye Yüzyılı’nda hayatın her noktasına değer katan çalışmalarımızla, istisnasız herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef kapsamında; memleketin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar, “bir şehirde değil her şehirde” proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı itibariyle, milli mücadele ruhunun simge şehirlerinden Çanakkale’de, saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, fiber ağ uzunluğumuzu 435 bin kilometreye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yüksek teknolojilerinden aldıkları güçle hayatın her alanına yatırım yaptıklarını vurgulayan Önal,

Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz.



Malkara-Çanakkale otoyolunda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale Boğazı’nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz. Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası’nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada’yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz. Çanakkale Merkez’de fiberleşme oranımız yüzde 97’ye; 435 bin km’lik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız ise 32,2 milyona ulaştı. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz.

Gelibolu ve Gökçeada’da fiberleşme oranı yüzde 100’e yaklaştı

Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı operasyonlarıyla Çanakkale’nin 12 ilçesinden 11’inde kullanıcılarına 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom’un fiber dönüşüm çalışmaları ile Çanakkale Merkez’de kırsal alanlar da dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97’ye yükseldi. Tarihi Yarımada’ya deniz altından geçen birçok farklı hatla altyapı götüren Türk Telekom, Gelibolu’daki fiberleşme oranını yüzde 94’e, Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada'da ise yüzde 96’ya çıkardı. İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kapsayan güzergahta fiber altyapı sağlayarak akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunan Türk Telekom, sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerin yanı sıra, Ana Kontrol Merkezi, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknolojik altyapısını hızlı, etkin ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturdu. Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı, dijital mesaj ve trafik işareti (VMS-VTS) sistemleri, trafik kontrol sisteminin yazılımları ve ödeme sistemleri yazılımları, gişelerin veri haberleşmesinin yapısı yedekli bir şekilde Türk Telekom’un sorumluluğunda gerçekleştirildi.