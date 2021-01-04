Türkiye, 2020'de cep telefonlarına ortalama 3 bin 600 TL harcadı

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 10 milyon 500 adet cep telefonu satıldığını ve harcanan fiyatın ortalama 3 bin 600 TL olduğunu açıkladı.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), 2020 yılına ait cep telefonu satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de, 2020 yılında bir önceki yıla göre daha az akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

2019 yılında 10 milyon 600 bin adet olarak gerçekleşen akıllı telefon satışları, 2020 yılında 10 milyon 500 bin adet olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA 3 BİN 600 TL HARCADIK

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için 3 bin 600 TL ödeme yaptı.

2019 ve önceki yıllarda ise cep telefonları için harcanan para, ortalama 2 bin 400 TL seviyesindeydi.





"KAYIT DIŞILIK ORANI ARTIYOR"

Pandeminin ardından iletişimin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla beraber talebin eskiye oranla artış gösterdiği bir dönem yaşadıklarını aktaran Turnacı, "2020'yi 10 milyon 500 bin seviyelerindeki cep telefonu satışıyla kapattık. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik.

Haliyle ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Turnacı, konuyla ilgili açıklamalarında 2021 yılı beklentilerine de değindi. Akıllı telefon pazarında yüzde 5'lik bir yükselişin ön görüldüğünü söyleyen Turnacı, büyüme olsa bile rekabet nedeniyle satıcıların durumunun pek de iç açıcı olmadığını söylüyor.