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    Türkiye, 76 milyon internet abone sayısına ulaştı

    Geniş bant internet verilerine bakıldığında; 14.2 milyonu sabit, 62.4 milyonu mobil olmak üzere Türkiye'de toplamda 76,6 milyon abone olduğu görülüyor.
    • AA
    • 11.05.2020 - 10:12
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    Türkiye, 76 milyon internet abone sayısına ulaştı

    Günümüzde internet kullanımı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine baktığımızda, ülkemizdeki internet abone sayısında da artış olduğunu görüyoruz.

    BTK tarafından hazırlanan pazar verilerinden elde edilen bilgilere göre; 2019 yıl sonu itibarıyla 14.2 milyonu sabit, 62.4 milyonu mobil olmak üzere toplam 76.6 milyon abone sayısına ulaşıldı.

    İnternet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.9 artış gösterdi.

    internet

    TERCİH EDİLEN İNTERNET HIZLARI

    Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33,1'i 10-16 Mbps, yüzde 24,3'ü ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih etti.

    2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı yüzde 0,1 olurken, 4-10 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

    Instagram: @eshteknoloji

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