Türkiye'de astronot adaylarının seçimi yakında başlayacak

Milli Uzay Programı kapsamında, bilim misyonu için uzaya gönderilecek adaylar belirlenecek.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, sempozyumda Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi verdi.

TÜRKİYE'NİN UZAY HEDEFLERİ

Geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya duyurulan program kapsamında, Ay misyonlarının yanı sıra ülkenin ilk astronot seçimi bulunuyor.

Kacır, 2023'te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini belirtti.

ASTRONOT ADAYLARI SEÇİLECEK

Mehmet Fatih Kacır, "Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz." dedi.

2023 VE 2028 AY MİSYONLARI

Ay misyonlarına ilişkin Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz.

Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK VATANDAŞI UZAYA GÖNDERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Türk vatandaşını uzaya göndermeyi planladıklarını belirterek, "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttı ViDEO