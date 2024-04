Haberler



Türkiye’de bir ilk! D-Smart GO, Togg kullanıcılarının hizmetinde Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. D-Smart GO, 100’ü aşkın canlı TV kanalı Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu.