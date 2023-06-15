Türksat 5B, Türksat 6A'nın geliştirilmesine katkı sağladı Türksat 5B ile haberleşmede erişim kapasitesi artırılırken, uydunun üretiminde kazanılan deneyimler Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yol gösterici oldu.

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Türksat 5B uydusunun üretim ve test süreçleri 2017'de başlamıştı. Bu aşamaların başarıyla tamamlanmasının ardından Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatıldı.

Türksat 5B, 14 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Sırada Türksat 6A var

Yerli ürünlerle kazanılan uydu teknolojileri deneyimi Türksat 6A uydusu çalışmalarına da aktarılıyor.

Test süreçleri devam eden Türksat 6A, milli teknoloji hamlesinin önemli projeleri arasında yer alıyor. Uydunun, alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türksat 6A'nın mühendislik modeli ekipman ve sistem üretimi tamamlanırken, sistem seviyesi testleri Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor. Mühendislik modelinin sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra ise uçuş modeli entegrasyon ve testlerine devam edilecek.

Gelecek yıl fırlatılacak

Yerli ve milli Türksat 6A haberleşme uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması öngörülüyor. Uydunun uzaya fırlatılmasıyla Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülkeden biri olacak.