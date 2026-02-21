TÜRKSAT’tan afet anlarında kesintisiz yayın altyapısı

TÜRKSAT AŞ, afet ve acil durumlarda yayın kesintisinin önüne geçmek amacıyla geliştirdiği “Sıcak Uplink” ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) hizmetleriyle yayıncılık altyapısında yüksek erişilebilirlik sağlayan yeni bir model sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uydu ve yayıncılık teknolojilerindeki kapasitenin, medya kuruluşlarına yönelik “uçtan uca hizmet modeli” ile güçlendirildiği belirtildi.

SANİYELER İÇİNDE OTOMATİK GEÇİŞ

“Sıcak Uplink” yedekliliği sayesinde yayıncıların sinyalleri TÜRKSAT altyapısında sürekli işlenerek yayına hazır halde bekletiliyor. Olası bir arıza ya da afet durumunda sistem, saniyeler içinde otomatik olarak devreye girerek kesintisiz yayın akışı sağlıyor.

Bu modelle, normal şartlarda yalnızca büyük yayıncıların yüksek maliyetle kurabildiği teknolojik altyapının daha erişilebilir ve ekonomik hale getirildiği ifade edildi.

BAĞIMSIZ BİNALARDA YEDEKLİ SİSTEM

Şirket, standart yedekleme çözümlerine ek olarak “FKM Hosting” ve “Coğrafi Yedeklilik” hizmetleri de sunuyor. Bu kapsamda yayıncı kuruluşların teknik altyapıları, TÜRKSAT-Teleport yerleşkesinde fiziksel olarak ayrılmış ve bağımsız binalarda konumlandırılıyor.

Kurumlara özel tahsis edilen headend, RF ve kontrol sistemleri; kesintisiz güç kaynakları, jeneratör desteği, endüstriyel iklimlendirme ve gelişmiş fiziksel güvenlik önlemleriyle korunuyor.

TEK KOMUTLA YEDEK MERKEZE AKTARIM

Güvenli uzaktan erişim protokolleri sayesinde afet veya risk durumlarında yayın operasyonu tek komutla coğrafi olarak ayrılmış yedek merkeze aktarılabiliyor.

TÜRKSAT, sunduğu aktif ve yönetilebilir hosting hizmetiyle yayıncıların operasyonel verimliliğini artırmayı ve teknik riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.