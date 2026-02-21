İzmir'de yağmur tarlayı çamura çevirdi, çiftçi çözümü droneda buldu

İzmir genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde su baskınlarına yol açarken, ağır tarım araçlarının çamura saplanma riski nedeniyle arazilere giriş imkânsız hale geldi. Gübreleme döneminin gelmesiyle alternatif arayışına giren üreticiler, çözümü drone teknolojisinde buldu.

EKİNLER EZİLMEDEN HOMOJEN GÜBRELEME

Geniş arazilerde mahsuller, havadan uçurulan dronelarla kısa sürede ve eşit şekilde gübreleniyor. Bu yöntemle hem toprağın zarar görmesi engelleniyor hem de ürünlerin ezilme riski ortadan kalkıyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai drone operatörlüğü yapan 24 yaşındaki Gökhan Kıyık, başlangıçta kişisel ilgiyle başladığı bu sürecin zamanla ticari faaliyete dönüştüğünü belirtti.

Kıyık, geleneksel yöntemlerde traktörlerin tarlada derin izler bıraktığını ve bunun ürün kaybına yol açabildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Drone kullanımıyla bu sorunları ortadan kaldırdık. Gübreleme ve ilaçlama işlemlerini homojen şekilde, ürüne zarar vermeden yapabiliyoruz. Yağışlı dönemlerde traktörle araziye girilemiyor, drone teknolojisi tek alternatif haline geliyor. Bu dönemlerde iş hacmimiz de artıyor.

"ÇAMUR ENGEL DEĞİL, BEREKET"

Çiftçi Murat Dirbisoğlu ise geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yılki yağışların büyük önem taşıdığını söyledi. Gübreleme konusunda endişe yaşadığını dile getiren Dirbisoğlu, bir meslektaşının tavsiyesiyle dron teknolojisini kullanmaya başladığını belirtti:

Traktör ekinleri eziyor ve toprağa zarar veriyor. Drone sayesinde gübreyi bitkilere zarar vermeden uyguluyoruz. Arazilerin çamur olmasından şikâyetçi değiliz; bu suya herkesin ihtiyacı var. Ürünlerimize zarar vermeden bu süreci yürütmemizi sağlayan operatörlere teşekkür ediyoruz.

Yağışlı havalarda üretimi kesintiye uğratmayan drone uygulamaları, çiftçilere hem hız hem de verimlilik kazandırarak hasat sürecini güvence altına alıyor.