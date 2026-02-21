Bayraktar KIZILELMA’ya ASELSAN imzalı elektronik harp kalkanı

Türkiye’nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızılelma, elektronik harp kabiliyetine kavuştu. ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti, platforma entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, sistemin göreve hazır hale getirildiği ve Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA’ya entegre edildiği belirtildi.

360 DERECE TEHDİT ALGILAMA

FEWS-U’nun; 360 derece kapsama, yüksek doğrulukta tehdit yönü belirleme ve hızlı tehdit tespit-teşhis gibi yeteneklere sahip olduğu ifade edildi.

Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi olarak tasarlanan süit, modern hava harp sahasında insansız platformların hayatta kalma kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

RADAR TEHDİTLERİNE KARŞI ENTEGRE ÇÖZÜM

Sistem, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis ederek uygun karşı tedbirleri devreye sokuyor.

İnsansız hava platformlarının ihtiyaç ve operasyonel kısıtlarına göre uyarlanabilen FEWS-U, görev sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği sunuyor.

Yeni entegrasyonla birlikte KIZILELMA’nın, yoğun tehdit ortamlarında daha etkin ve güvenli görev yapabilmesinin önü açılmış oldu.