TV ve video akışı sektörü karbon emisyonlarını artırıyor

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InterDigital ve Futuresource tarafından yapılan yeni bir araştırma, TV ve video akışı sektörünün küresel karbon emisyonlarına beklenenden daha fazla katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Havacılık sektörünün iki katı, veri merkezlerinin ise dört katı karbon emisyonu yayan bu sektör, çevresel etki açısından önemli bir sorun olarak görülüyor.

TELEVİZYONLARIN ETKİSİ

2024 yılında televizyonlar, tahmini 54 milyon ton CO2 salımına neden oldu. Bu miktar, 11,7 milyon otomobilin yıllık emisyonuna eş değer.

Dünya genelinde 2,2 milyar televizyon bulunuyor ve bunların 858 milyonu 4K çözünürlüğünde. 4K televizyonlar, standart HD modellere göre 1,7 kat daha fazla enerji tüketiyor.

AKıLLı TELEFONLARIN PAYI ARTIYOR

Akıllı telefonlar ise 2020 yılından bu yana enerji tüketimlerini yüzde 27 artırdı. Video izlemek ve yayın yapmak için akıllı telefonların daha sık kullanılması, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını yükseltiyor.

2024 Paris Olimpiyatları gibi büyük spor etkinlikleri de karbon emisyonlarında önemli bir artışa neden oluyor. Olimpiyatların medya yayınlarından kaynaklanan karbon ayak izinin 602,8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ ŞART

InterDigital Video Laboratuvarları Başkanı Lionel Oisel, "TV ve video sektörünün sürdürülebilirliğini iyileştirecek değişiklikler yapmak tüm sektörün sorumluluğundadır." dedi.

Oisel, değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.