Twitter, BTK kararlarına karşı açtığı 14 davayı da kaybetti

Sosyal medya platformu Twitter, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararları mahkemeye taşımıştı. Ancak sosyal medya platformu, açtığı 14 davadan da olumsuz sonuç aldı.

Türkiye'de son dönemlerde oldukça tartışılan Twitter, sosyal medya yasasına uymadığı için çeşitli para cezalarına çarptırılmış, ardından reklam cezası almıştı.

Temsilci bildirmediği takdirde yakında bant genişliği de daraltılacak olan sosyal medya devi, geçtiğimiz süreçte terör içeriklerini yayınlamaya devam etmesi nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından idari yaptırımlarla karşılaşmıştı.

TWITTER, AÇTIĞI 14 DAVAYI DA KAYBETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, Twitter'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı kararlara karşı açtığı 14 davanın kesin kararlarının açıklandığını ve Twitter'ın bu davaların hepsini kaybettiğini açıkladı.

Sayan, Twitter'ın davaları kaybetmesine rağmen kararları hala yerine getirmediğini vurguladı.





TBMM'de sosyal medya başta olmak üzere internet ile ilgili düzenlemeler için kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendilerini hükümetler, siyasetler ve devletlerin üzerinde gördüğünü belirtti.

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen yeni düzenleme gereği, Türkiye'ye temsilci atamayan iki büyük sosyal medya şirketi arasında bulunan Twitter'a 2 ay sonra bant genişliği daraltması uygulanması bekleniyor.