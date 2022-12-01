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    Twitter, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi politikasından vazgeçti

    Twitter, koronavirüs hakkında zararlı ve yanlış bilgiler içeren tweet'leri artık kaldırmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:11
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    Twitter, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi politikasından vazgeçti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya platformlarından yanlış bilgi yayan milyonlarca paylaşım yapıldı.

    Salgının ilk yılında Twittter, platformdan yanlış bilgi yayan içerikleri kaldırmak için politikalarını güncellemişti.

    Twitter, bu kararından vazgeçti

    Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe uğrayan Twitter, koronavirüs yanlış bilgi politikasını kaldırdı.

    Twitter'ın resmi blogunda yayımlanan orijinal politikaya yönelik sessiz bir güncellemede, 23 Kasım itibarıyla bu politikadan vazgeçildiği belirtildi.

    Twitter, koronavirüs hakkında zararlı ve yanlış bilgiler içeren tweetleri artık kaldırmayacak.

    twitter

    Elon Musk'ın kendisi de Twitter'da koronavirüsle ilgili paylaşımları nedeniyle eleştirilmişti. Örneğin pandeminin başlarında, koronavirüsle ilgili paniğin "aptalca" olduğunu söyleyen Musk,  çocukların virüsü kapamayacağını öne sürmüştü.


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