Twitter, yalan haberlerle mücadelede AP ve Reuters'la iş birliği yaptı

Twitter, yalan haberlerle mücadelede AP ve Reuters'la iş birliği yaptı

Sosyal medya platformu Twitter, yalan haberle mücadele için AP ve Reuters'la iş birliğine gittiklerini açıkladı.

Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberler, teknoloji şirketlerini oldukça zor durumda bırakıyor.

Birçok sosyal medya platformu, en büyük problemlerden biri olarak gösterilen yalan haberlerle mücadele için çeşitli adımlar atarken, bir hamle de Twitter'dan geldi.

REUTERS VE AP İLE İŞ BİRLİĞİ

Twitter, yalan haberlerle mücadele için iki büyük haber ajansı Reuters ve Associated Press'le (AP) iş birliğine gidildiğini duyurdu.

Twitter'ın amacı, Reuters ve AP'den aldığı verilerle platformdaki yanlış bilgileri ve yalan haberleri kaldırmak olacak. Bu kararla sosyal medya platformu, ilk kez haber platformlarıyla direkt iş birliğine gitmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, AP ve Reuters ile ayrı ayrı çalışılacağının altı çizildi.

Öte yandan, başta Facebook olmak üzere tüm sosyal paylaşım siteleri, platformlarını yanlış bilgilerden temizlemeye çalışıyor.



