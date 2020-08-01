Twitter’da ünlülerin dolandırılmasında bir genç yakalandı

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ın 15 Temmuz'da saldırıya uğraması ve Bitcoin dolandırıcılığı ile ilgili ABD'de 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’da 15 Temmuz tarihinde Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Barrack Obama, Warren Buffet ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin hesaplarının da aralarında bulunduğu birçok yüksek takipçili hesap ele geçirilmişti. Bu hesaplar üzerinden yapılan sahte paylaşımlar ile sanal para birimi olan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı.

Olayla ilgili ABD’nin Florida eyaletinde bağlı Tampa’da 17 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

YETİŞKİN GİBİ YARGILANACAK

Hillsborough Eyalet Avukatı Andrew Warren, yaptığı açıklamada 17 yaşındaki gencin federal ve eyalet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma sonucunda bugün gözaltına alındığını duyurdu. Warren, ofisinin olayla ilgili kovuşturmayı yürüttüğünü aktardı. Eyalet Avukatı, Florida yasalarının federal yasalara göre daha esnek olduğunu ve çocuğun yetişkin gibi suçlanabilmesine imkan sağladığını dile getirdi. Warren, “FBI ve Adalet Bakanlığı ile kovuşturma boyunca ortak hareket edeceğiz” dedi.

"KURBANLAR SADECE ÜNLÜLER DEĞİL"

Eyalet Avukatı, "Bu suç ünlü kişilerin isimleri kullanılarak işlendi fakat buradaki asıl kurbanlar onlar değil. Bu olay Florida’da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki Amerikalılardan para çalmak için tasarlandı. Bu suç tam burada arka bahçemizde işlendi ve sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Warren, açıklamasının sonunda "Kolluk kuvvetlerine soruşturma esnasındaki hızlı eylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dava ilerledikçe işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

NASIL ÇALINDI

Bilgisayar korsanları, ele geçirdiği hesaplardan “Bitcoinleriniz ikiye katlanacak”, “Bin Dolar Bitcoine 2 bin Dolar verilecek” şeklinde paylaşımlar yapmış, takipçilerden anonim bir Bitcoin adresine para göndermesini istemişti.