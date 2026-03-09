Ücretli WhatsApp paketinin özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tamamen ücretli olacağına dair yıllardır dolaşan asılsız dolandırıcılık mesajları, yerini farklı bir gerçeğe bırakıyor.

Platformun temel hizmetleri her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edecek, ancak ekstra özellikler isteyen kullanıcılar için yeni bir premium katman sunulacak.

WHATSAPP PLUS İLE NELER DEĞİŞECEK

Sızdırılan bilgilere göre, "WhatsApp Plus" adını taşıyacak olan bu yeni abonelik sistemi, kullanıcılara çok sayıda ek özelleştirme imkanı tanıyacak.

Aboneler; 14 yeni uygulama simgesi, farklı vurgu renkleri ve çeşitli arayüz temalarıyla uygulamayı kendi zevklerine göre değiştirebilecek.

20 SOHBET SABİTLEME VE ÖZEL ZİL SESLERİ

Mevcut ücretsiz sürümde en fazla üç sohbetin sabitlenmesine izin verilirken premium kullanıcılar, 20'ye kadar sohbeti ekranın en üstüne tutturabilecek.

Ayrıca abonelere özel zil sesleri sunulacağı ve ilerleyen dönemlerde bu pakete özel çıkartmaların da dahil edilebileceği ifade ediliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI HENÜZ BELİRSİZ

Uygulamaya eklenecek olan bu yeni abonelik servisinin ne zaman kullanıma sunulacağı veya abonelik ücretinin ne kadar olacağı şimdilik bilinmiyor.

Geliştirme süreci devam eden ürünle ilgili yeni detayların ortaya çıktıkça netleşmesi bekleniyor.