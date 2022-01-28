Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgiler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda neler oluyor ve hangi görevler gerçekleştiriliyor? Tüm bu soruların yanıtını videomuzda bulabilirsiniz.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nasıl kurulduğunu ve içerisinde neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi?

Dünya'dan baktığınızda çıplak gözle bile görebileceğiniz ve neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde olan istasyon hakkında, kısa bir video hazırladık.

Videoyu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın.