Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay kalan astronotlar Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotu, Soyuz uzay aracıyla Dünya'ya iniş gerçekleştirdi.

14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Soyuz MS-17 uçuşuyla iki Rus kozmonotu ve bir NASA astronotundan oluşan bir ekip Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

İstasyonda 6 ay boyunca kalan ve tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda 44 deney gerçekleştiren NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla Dünya'ya döndü.

Araç, Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Soyuz MS-17 uzay aracının iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Uzay istasyonundaki astronotlar Dünya'ya döndü - VİDEO

MASKE TAKILDI

Uzay aracından çıkartılan tüm ekip üyelerine hemen maske takıldığı görülürken, bir Rus kozmonotun "Kurtarma aracına kadar 10 metre yürümek istedim ancak sanki bugüne kadar hiç yürümemiş gibiydim." dediği kaydedildi.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2'si Rus, 4'ü ABD'li ve biri Japon olmak üzere 7 kişilik ekip bulunuyor.





