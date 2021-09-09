Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmı sesleri

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya’ya ait modülde duman alarmları çaldı. Havanın temizlenemesinin ardından istasyon normale döndü.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

Son zamanlarda ise istasyonda meydana gelen olaylar artmış durumda. Geçtiğimiz aylarda bir delik tespit edilen istasyonda, şimdi de duman alarmı devreye girdi.

RUS MODÜLÜNDE DUMAN PANİĞİ

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Zvezda modülünde pillerin şarj edildiği bölümde bugün sabaha karşı duman alarmlarının çalmaya başladığı belirtildi.

Alarmların çalması nedeniyle hava temizliği filtrelerinin etkinleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Havanın temizlenmesinin ardından mürettebat rutin işlerine döndü. Rus modülündeki tüm sistemler normal bir şekilde çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istasyonda bulunan Rus kozmonotların bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşlerini de gerçekleştirecekleri bilgisi paylaşıldı.

HASARLAR ARTIYOR

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıklamıştı.

Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan istasyondaki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürüyor.

RUSYA ÇEKİLEBİLİR

Öte yandan, geçtiğimiz ağustos ayında Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'nin Rus uydularının fırlatılmasını engelleyen uzay sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmadığı takdirde Moskova'nın 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) çekileceğini duyurmuştu.