Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağı matkapla tamir edilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının kalıcı olarak giderilmesi için matkapla delik açılacak.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

İstasyonda zaten küçük hava kaçakları yaşanıyor ve bu kaçaklar sensörler yardımıyla anında tespit ediliyordu. Ancak ilk olarak Eylül 2019'da tespit edilen bır sızıntı, geçtiğimiz yıl sonuna doğru büyümeye başladı.

SIZINTI RUS MODÜLÜNDE

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, aylardır devam eden çalışmaların ardından, geçtiğimiz yıl kasım ayında hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu müdür yardımcısı Kenny Todd, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla, sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti.

MATKAPLA TAMİR EDİLECEK

Rus modülündeki çatlak geçici olarak kapatıldı ve hava sızıntısı giderildi, ancak çatlağın tamamen tamir edilmesi gerekiyor.

Hava sızıntısının, modülün transfer bölümünde bulunan iki küçük çatlaktan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu bölüm herhangi bir uzay aracının istasyona yanaşmasını sağlayan iniş platformunun da bulunduğu yer.

Sızıntının kalıcı olarak giderilebilmesi için kozmonotların matkapla modülde delik açması planlanıyor. Bu yöntem, her ne kadar kulağa garip gelse de Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), bunun pratik nedenleri olduğu söylüyor.

Roscosmos, çatlakları kapatmak için iki tür yapıştırma macunu ve malzeme kullanılacağını ve çatlakların kenarlarında 3 milimetrelik matkap ağzı kullanılarak delik açılacağını söylüyor. Kuruma göre böylece çatlakların daha da büyümesi engellenecek.

Belirli çatlakların büyümesini engellemek için etraflarında delik açmak, havacılık alanındaki bakım ve tamir işlemlerinde sıkça başvurulan bir yöntem.

NASA'nın açıklamasında, istasyonda çalışan ekiplerin herhangi bir tehlike altında olmadığı yinelenirken, gerekli tamirlerin yapılacağı ifade edildi.