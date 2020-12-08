Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ay'ın doğuşu fotoğraflandı

Japon astronot Soichi Noguchi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ay'ın doğuşunu kayda aldı ve kendi Twitter hesabından paylaştı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda burası, uzaydan Dünya'yı fotoğraflamak için eşi benzeri olmayan bir yer.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Expedition 64 mürettebatının üyesi Japon astronot Soichi Noguchi, 16 Kasım'dan bu yana istasyondan harika fotoğraflar çekip yayınlıyor.

UZAYDAN AY DOĞUŞU

Geçtiğimiz günlerde yeni paylaşımlar yapan Noguchi, Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yukarıdan Ay'ın doğuşunu fotoğraflamayı başardı.

Fotoğraflar, 2010 yılında uzay istasyonuna eklenen yedi pencereli bir gözlemevi olan Cupola modülünün içinden çekildi.

Birçok astronot, Dünya'nın çarpıcı manzaralarına hayranlıkla bakmak için Avrupa Uzay Ajansı tarafından inşa edilen Cupola modülüne sık sık uğruyor.



Dünya'nın ve ötesinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmek için Nikon D5 DSLR makine ile birlikte birkaç lens ve ekipman, istasyonda hazır halde bulunuyor.

İstasyonda ayrıca, 2017 yılında istasyonun dışına monte edilen ve 4K kayıt yapan bir Sony a7S II kamera da yer alıyor. Bu kamera, Dünya'da yaşanan felaketlerden sonra hasarları görüntülemek ve buz kütlelerinin hareketini izlemek için kullanılıyor.

Haberimizin sonuna gelirken, Japon astronot Soichi Noguchi tarafından çekilen Ay fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakalım.







