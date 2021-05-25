Ünlü ekonomist Nouriel Roubini: Bitcoin bir balon

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin’in bir para yahut finansal varlık değil, daha çok bir balon olduğunu belirtti.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 863 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra sert bir şekilde düşüş göstermişti.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN BITCOIN UYARISI

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'ın "Top of Mind" yayını için verdiği demeçte, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine sert şekilde karşı çıktı.

"HEPSİ BALONA BENZİYOR"

Roubini, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddederken "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı.

"VARLIK TANIMLARI YOK"

Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değere ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar." diye konuştu.

2008 yılındaki krizi önceden tahmin ettiği için adı kriz kahini olarak anılan Roubini, 2018 yılında yaptığı açıklamada da Bitcoin'in insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu söylemişti.

