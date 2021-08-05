Uyanık kalınan sürenin üçte biri ekrana bakmakla geçiyor

İnsanların, 5 saat 40 dakikayla uyanık kaldıkları sürenin yaklaşık 3'te 1'ini ekran başında geçirdikleri tespit edildi.

Özellikle koronavirüs döneminde artan telefon kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "akıllı telefon bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirmişti.

Söz konusu dönemde evde geçirilen süre artınca; telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlarla geçirilen sürede de yükseliş kaydedildi.

İngiltere'nin resmi telekomünikasyon kurumu Ofcom'un yeni raporuna göre, insanlar uyanık kaldıkları sürenin üçte birini ekrana bakarak geçiriyor.

EKRAN SÜRELERİ ARTTI

Pandemi süresini de kapsayan 2020 verilerine göre, ortalama ekrana bakma süresi 47 dakika artarak 5 saat 40 dakikaya yükseldi.

Bu ekran süreleri, yalnızca televizyon izlemeyi ve internette video tüketimini kapsıyor. Bilgisayar başında çalışanların ekranda geçirdikleri süre ise bundan çok daha uzun.

Ofcom'un açıklamalarına göre, pandemide bunalan insanlar video içeriklere daha çok yöneldi.

İnsanların gülmeye ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle komedi içeriklerine daha fazla ilgi duyduğu belirtildi.

ÇOCUKLARIN EKRAN SÜRESİ DE ARTTI

Dünya genelinde 4-15 yaş arası çocuklar tarafından kullanılan on binlerce cihazda kullanımı analiz eden bir şirket olan Qustodio'ya göre, çocukların ekran süresi, geçtiğimiz mayıs ayına kadar bir önceki yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktı.