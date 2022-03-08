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    Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı

    5G destekli ve A15 Bionic işlemcili iPhone SE 2022 görücüye çıktı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 22:03
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    Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini şimdi ise SE 3 modeli alacak.

    Apple, "Peek Performance" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen 2022 iPhone SE modelini tanıttı.

    Gelin hep birlikte telefonun öne çıkan özelliklerine ve satış fiyatına daha yakından bakalım.

    iPHONE SE 2022 ÖZELLİKLERİ

    Yeni iPhone SE 3 modeli, 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE modeli ile tasarım anlamında neredeyse tamamen aynı

    5G desteğiyle gelen yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinden alıyor.

    4,7 inç Retina HD ekrana sahip yeni iPhone SE, 12 MP Smart HDR 4 destekli arka kamera ile karşımıza çıkıyor.

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    YENİ iPHONE SE FİYAT

    Apple’ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3’ün fiyatı 429 dolardan başlayacak. ABD'li şirket, telefonun RAM, batarya ve depolama kapasiteleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    11 Mart’ta ön siparişe açılacak olan iPhone SE 3, 18 Mart’ta dünya genelinde satışa sunulacak.

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