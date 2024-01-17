Uzay çöplerini temizlemek için yeni yöntem: Nükleer füzyon tetikleyici lazer Japonya'da nükleer füzyon gücünü tetikleyen lazerler kullanılarak uzay çöplerinin temizlenmesi hedefleniyor.

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Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Uzay çöplerini temizlemek için yeni yöntem

Japon bir girişim, nükleer füzyon gücü için geliştirilen lazerleri kullanarak uzay çöplerini vurma planını açıkladı.

Osaka merkezli EX-Fusion, yeni nesil güç kaynağı için dünyanın en güçlü lazerlerinden birini geliştirdikten sonra, Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpü sorunuyla başa çıkmak için yeni bir plan tasarlıyor.

Diyot pompalı katı hal (DPSS) lazer, Güneş'te doğal olarak meydana gelen füzyon reaksiyonunu tetiklemek amacıyla bir hidrojen yakıt topağını yüksek güçlü bir ışınla patlatmak için inşa edildi.

Girişim, aynı teknolojinin uzaya lazer göndermeden bir uzay enkazını yörüngeden çıkarmak için de kullanılabileceğini fark etti.

Ex-Fusion, başlangıçta daha önce yer tabanlı lazerler kullanılarak çarpılması imkansız olan 10 cm'den küçük uzay enkazlarını hedef alacak.

Lazer, yörünge hızı Dünya'nın atmosferine düşene kadar enkazı yavaşlatmak için kullanılacak.