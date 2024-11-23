Uzay istasyonunda 5 yıldır sızıntı var: NASA ile Rusya henüz anlaşamadı

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rus modülünde 5 yıldır devam eden bir sızıntı, NASA ve Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos arasında fikir ayrılığına neden oluyor.

ABD'li bir danışma kurulu, iki ajansın sızıntının nedeni ve çözümü konusunda anlaşamadığını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu Danışma Komitesi Başkanı Bob Cabana, NASA ve Roscosmos'un sızıntının nedenleri ve olası sonuçları konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Roscosmos, sızıntının modülün felaketle sonuçlanacak bir şekilde parçalanmasına yol açmayacağına inanırken, NASA ise modülün yapısal bütünlüğü ve olası bir arıza konusunda endişeli.

NASA: "BU BİR GÜVENLİK RİSKİ"

Sızıntı, ISS'nin Rus bölümündeki PrK modülünde bulunuyor. Bu yılın başlarında sızıntı oranında geçici bir artış yaşanmış, ancak NASA, mürettebatın acil bir tehlike altında olmadığını vurgulamıştı.

Buna rağmen, NASA Genel Müfettişlik Ofisi tarafından 26 Eylül'de yayınlanan bir raporda, sızıntı ISS için en büyük "güvenlik riski" olarak nitelendirildi.

NEDENLER KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

Cabana, NASA ve Roscosmos'un sızıntının olası nedenleri konusunda da anlaşamadığını belirtti.

Roscosmos, sızıntının mikro titreşimlerden kaynaklandığını düşünürken, NASA ise basınç, mekanik stres, kalıntı stres, malzeme özellikleri ve çevresel etkiler gibi birden fazla faktörün rol oynadığına inanıyor.

ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

NASA ve Roscosmos, sızıntının nedeni ve çözümü konusunda ortak bir anlayışa varmak için görüşmelere devam edecek. Bu görüşmelere akademik ve endüstri uzmanları da dahil edilecek.

Şimdilik, sızıntının olduğu modül ile Amerikan tarafı arasındaki kapak kapalı tutulacak.

İSTASYONUN GELECEĞİ

ISS, 1998 yılından beri faaliyette olan ve yaşlanan bir uzay istasyonu. Bu nedenle, zaman zaman bakım ve onarım gerektiren sorunlar yaşanması normal karşılanıyor.

Ancak, NASA ve Roscosmos arasındaki bu anlaşmazlık, istasyonun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Rusya, 2028 gibi erken bir tarihte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmayı planlarken, diğer ortaklar 2030'a kadar istasyonda kalmayı taahhüt ettiler.