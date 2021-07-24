Uzaya çıkan Jeff Bezos ve Richard Branson, astronot unvanı alamayacak

ABD Federal Havacılık İdaresi, astronot unvanını taşıyabilmek için yapılması gerekenleri güncelledi. Yeni kararla, uzaya çıkan Jeff Bezos ve Richard Branson'a astronot unvanı verilmeyecek.

İngiliz iş insanı Richard Branson, kurucusu olduğu Virgin Galactic’in roketiyle geçtiğimiz günlerde uzaya çıkıp geri dönmüştü.

Ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, Bezos'un da içinde olduğu New Shepard uzay aracını ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatılmış ve geri getirmişti.

Her iki milyarder ve onlarla birlikte uzaya çıkan isimler, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından belirlenen kuralları yerine getirdikleri için "astronot" unvanı almaya hak kazanmışlardı.

FAA KURALLARI DEĞİŞTİRDİ

Richard Branson ve Jeff Bezos'un uzay yolculuğunun ardından yeni bir karar alan ABD Federal Havacılık İdaresi, kurallarda değişikliğe gitti. Yeni kurallara göre Bezos ve Branson, "astronot" unvanı alamayacak.





Yeni kurallara göre, uzaya çıkan insanların astronot olabilmesi için "uçuş sırasında kamu güvenliği için gerekli olan veya insanlı uzay uçuşu güvenliğine katkıda bulunan faaliyetler göstermiş olmaları" gerekecek.

Kısacası FAA, yalnızca seyahat için çıkanları değil, bir görev amacıyla uzay yolculuğu yapanları astronot kabul edecek.

Daha önceki kuralda ise, 80 km'lik bir irtifaya çıkarak uzay sınırına giden herkes astronot olabiliyordu.