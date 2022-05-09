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    Uzayda fazla vakit geçirmek beyin şeklini değiştiriyor

    Yeni çalışma uzayda uzun vakit geçirmenin beynin yapısını değiştirdiğini ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 10:13
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    Uzayda fazla vakit geçirmek beyin şeklini değiştiriyor

    ABD, Rusya ve Japonya olmak üzere birçok ülke, son zamanlarda çeşitli deneyler için uzay istasyonuna astronot gönderiyor. Üstelik uzayda geçirilen zaman, bazen aylarca sürebiliyor.

    Yeni araştırmaya göre, Dünya dışına yapılan uzun yolculuklar beyindeki atardamar ve toplardamarlar arasındaki boşlukları etkiliyor ve bu da beynin şeklini değiştiriyor.

    Araştırma, astronotların gelecek yıllarda Mars'a ve başka yerlere yapılması planlanan uzun yolculuklardan sağ çıkabilmesini garantiye almak için önemli bir bilgi niteliğinde.

    15 astronotun beyni incelendi

    Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptıkları uzun yolculuğun öncesinde ve sonrasında 15 astronotun beyinlerini taradı.

    Damarların etrafındaki boşluğu ölçmek için manyetik rezonans (MR) görüntülerinden yararlanan araştırmacılar, bu boşlukların hem astronotların Dünya'dan ayrıldığı zamanla, hem dönüklerinden sonra hem de dönüşün üzerinden biraz vakit geçince nasıl değiştiğini inceledi.

    Bilim insanları, bu değişikliklerin astronotlarda nörolojik sorunlara yol açabileceğini düşündürecek denge veya görsel hafıza sorunlarıyla karşılaşmadı.

    uzay


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