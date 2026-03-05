Samsung, orta segment Galaxy A serisinin fiyatlarına zam yapıyor

Ünlü sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy A37 ve A57 modelleri için belirlediği Avrupa fiyat etiketlerini paylaştı.

X platformu üzerinden yapılan bu paylaşıma göre, her iki cihaz da önceki nesillerine kıyasla ciddi bir fiyat artışıyla raflardaki yerini alacak.

GALAXY A37 İÇİN YÜZDE 20'YE VARAN ARTIŞ

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A37'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel sürümü 439 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı modeli ise 539 euro fiyatla satışa sunulacak.

Bu rakamlar, 379 ve 449 euro fiyatlarla piyasaya sürülen bir önceki nesil Galaxy A36 modeline kıyasla yüzde 16 ile yüzde 20 arasında değişen bir zamma işaret ediyor.

GALAXY A57 DE ZAMDAN NASİBİNİ ALIYOR

Serinin daha üst modeli olan Galaxy A57, 8 GB RAM standart olmak üzere 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu versiyonların Avrupa fiyatlarının sırasıyla 539 ve 609 euro olacağı belirtilirken, önceki nesil Galaxy A56'nın aynı donanım seçeneklerinin 479 ve 529 euro oldunu hatırlatalım.

ABD PAZARI DA ETKİLENEBİLİR

Avrupa pazarında ortaya çıkan bu yüksek fiyatlandırma stratejisinin, cihazların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Aynı yüzdelik artışın uygulanması halinde Galaxy A37'nin ABD fiyatının 460 dolar, Galaxy A57'nin ise 570 dolar seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.