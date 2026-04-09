Uzmanlardan sosyal medya için 'etik algoritma' uyarısı

Sosyal medya platformlarında kullanılan algoritmaların, kullanıcı davranışlarına göre içerik sunduğunu belirten uzmanlar, bu sistemlerin olumlu yönlerinin yanında ciddi riskler de barındırdığına dikkat çekti. Özellikle kullanıcıların ilgilendiği içeriklerin giderek yoğunlaşmasının, zararlı içeriklere maruziyeti artırabileceği ifade edildi.

"TEHLİKELİ İÇERİKLER ÖN PLANA ÇIKABİLİYOR"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, algoritmaların bazen olumsuz içerikleri öne çıkarabildiğini belirterek, kullanıcıların yaptığı aramalara paralel şekilde daha riskli içeriklerle karşılaşabildiğini söyledi. Arıcak, doğrulanmamış ve etik dışı içeriklerin filtrelenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda platformlara önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

"FİLTRELEME ŞART"

Arıcak, özellikle çocuklar için uygun olmayan içeriklerin görünürlüğünün azaltılmasının mümkün olduğunu belirterek, algoritmaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Doğrulanmamış bilgi ve belgelerin öne çıkmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Arıcak, aksi halde yanlış ve zararlı içeriklerin hızla yayılabileceğine dikkat çekti.

BAĞIMLILIK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Algoritmaların, kullanıcıların ilgi alanlarını analiz ederek benzer içerikleri sürekli karşılarına çıkardığını belirten Arıcak, bunun bir “dijital sarmal” oluşturabileceğini söyledi. Bu durumun doğrudan bağımlılık nedeni olmasa da bağımlılık riskini artıran önemli bir faktör olduğu ifade edildi.

"ALGORİTMA TUZAĞI" UYARISI

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise sosyal medya algoritmalarının oluşturduğu riskin en çok çocukları etkilediğini vurgulayarak, şunları anlattı:

Algoritma tuzağı diye bir şey var. Algoritma tuzağı, çocukların ilgi duydukları veya aradıkları şeylerin daha ilerisini devamlı olarak karşısına çıkartıyor. Geçtiğimiz senelerde İngiltere'de, 14 yaşında bir kız çocuğu içinde bulunduğu dönemden, zorluk yaşadığından dolayı intiharla alakalı araştırma yapıyor. Araştırma yaptıkça karşısında algoritma daha fazla, daha ileri bilgileri, videoları, haberleri, resimleri, içerikleri çıkartmaya başlıyor. Sonunda bu içeriklere maruz kalan kız intihar etti. 14 yaşında bir genç kızı algoritmaya kaybetmiş olduk.

SORUMLULUKLAR PLATFORMLARDA

Uzmanlar, sosyal medya kullanımında tüm yükün kullanıcıya bırakılmasının doğru olmadığını belirterek, asıl sorumluluğun platformlara ait olduğunu vurguladı. Özellikle çocuk ve gençlerin korunması için şirketlerin etik algoritma çerçevesinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

"ETKİ ALGORİTMA BİR ZORUNLULUK"

Uzmanlara göre, sosyal medya platformlarının daha güvenli bir dijital ortam oluşturabilmesi için içerik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve etik algoritmalar geliştirmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi.