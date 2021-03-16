WhatsApp CEO'su Will Cathcart, gizlilik konusunda Apple'ı eleştirdi

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, telefonlara ön yüklü bir şekilde gelen iMessage uygulaması üzerinden Apple'ı hedef aldı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça konuşulmuştu.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

Ancak milyonlarca kullanıcı, yine WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

WHATSAPP CEO'SUNDAN YENİ AÇIKLAMALAR

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, katıldığı bir yayında gizlilik ilkeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni ilkelerin kullanıcıları etkilemeyeceğini ve mesajların okunamayacağını belirten Cathcart, Apple'ı hedef aldı.

"APPLE, KULLANICILARI UYARMIYOR"

WhatsApp’ın gizlilik politikalarını açık bir şekilde kullanıcılara gönderdiğini ve herkesi bilgi sahibi yaptıklarını söyleyen CEO, Apple'ın iMessage uygulamasının böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Cathcart, "Biz yeni gizlilik ilkelerini kullanıcılara gönderdik ve haberdar olmalarını sağladık. Ancak iMessage uygulamasını açtığınızda herhangi bir gizlilik uyarısı göremezsiniz. Çünkü iMessage uygulamasını indirip indirmeme size bağlı değil. Uygulama telefonunuza zaten ön yüklü olarak geliyor. İşte biz bunu eleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın başta Hindistan olmak üzere bazı bölgelerde para gönderip alma özelliğini test ettiğini ve bunun için gizlilik ilkelerine yeni bir madde eklediklerini söyleyen WhatsApp CEO'su, "iMessage ile de para göndermek mümkün. Ancak Apple bu durumu gizlilik ilkelerinde açıkça belirtmiyor." dedi.

Günlük hayatında Android bir akıllı telefon kullandığını dile getiren Will Cathcart, Apple ekosisteminde Android’e ait uygulamaların yeterince desteklenmediğinin altını çizdi.

