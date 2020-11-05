WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği bu ay yayınlanacak

WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliği sayesinde sohbetteki mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayacak. Yeni özellik, kasım ayı içerisinde kullanıcılara sunulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise WhatsApp oldu. Ancak bu durum, platformda çok fazla gizlilik endişelerine neden olmaya başlamıştı.

WhatsApp, aylar önce testlerine başladığı "kaybolan mesajlar" özelliğini, kasım ayı içerisinde kullanıma sunacak. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarıyor? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

KAYBOLAN MESAJLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kaybolan mesajlar özelliği sayesinde WhatsApp kullanıcıları, sohbetteki mesajları tek tek silmek zorunda kalmayacak. Yeni özellik aktif edildiğinde, sohbetteki mesaj 7 gün sonra otomatik olarak silinecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğinde şimdilik süre ayarı yok. Yani 7 günlük silinme süresi değiştirilemiyor. Ancak ilerleyen günlerde geliştiriciler, bu özelliğe yeni zaman dilimleri de ekleyebilir.

BU AY YAYINLANACAK

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre, kaybolan mesajlar özelliği kasım ayı içerisinde hem Android hem de iOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

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