WhatsApp'a getirilen mesaj iletim sınırı işe yaradı

WhatsApp'ın mesaj iletim özelliğine getirdiği sınır, platformda iletilen mesajların yüzde 70 azalmasını sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

Koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama ise WhatsApp oldu. Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde WhatsApp kullanımı, yüzde 27 oranında artmıştı.

Daha sonra bu oran yüzde 41'lere kadar yükselirken şu anda ise WhatsApp kullanım oranı, yüzde 51'lere kadar artış gösterdi.

SAHTE HABERLERİ ENGELLEMEK İÇİN SINIR GETİRİLMİŞTİ

WhatsApp kullanımının hızla artması, uygulamayı koronavirüs hakkında en çok yalan haberin paylaşıldığı platformlardan biri haline getiriyor. Ancak WhatsApp, aldığı yeni önlemlerle bu durumu mümkün olduğunca azaltmak istiyor.

WhatsApp, koronavirüs nedeniyle yalan haberlerin platformda yayılmaması için mesaj iletme özelliğine, geçtiğimiz günlerde yeni bir sınır daha getirmişti. Bundan böyle kullanıcılar, herhangi bir mesajı 5 kişiye ilettikten sonra, aynı mesajı ikinci kez toplu şekilde iletemeyecek.

WhatsApp getirdiği kısıtlama sayesinde, ortaya çıkan yalan haberleri az da olsa yavaşlatmak istiyordu. Yeni gelen bilgilere baktığımızda, WhatsApp'ın amacına ulaştığını görüyoruz.

WHATSAPP AMACINA ULAŞTI

WhatsApp'ın uygulamaya eklediği mesaj iletim sınırı, meyvelerini vermeye başladı. Yeni kısıtlamadan sonra, platformda toplu şekilde iletilen mesajlar yüzde 70 oranında azaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ''WhatsApp, sahte haberlerle başa çıkmak için elinden geleni yapıyor. Son zamanlarda, mesajların toplu şekilde iletilmesine yönelik aldığımız kısıtlama sayesinde, küresel olarak iletilen mesaj sayısında yüzde 70'e varan azalmalar gördük.'' ifadeleri kullanıldı.

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