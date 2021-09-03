WhatsApp'a iOS'tan Android'e taşıma özelliği geldi

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS’tan Android’e konuşma geçmişinin taşınabilmesini sağlayan yeni özelliğini yayınladı.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan sohbet taşıma işlemini çözüme kavuşturdu.

Uygulama, telefon değiştiren kişiler için oldukça işlevsel olan Android ve iOS arası sohbet aktarma özelliğini kullanıma sundu.

iOS'TAN ANDROİD'E SOHBET GEÇMİŞİ AKTARILABİLECEK

Duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi. Aktarılabilecek içerikler arasında sesli mesajlar, fotoğraflar ve videolar da var.

Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik, yakında daha fazla telefonda kullanılabilecek.

WHATSAPP AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili WhatsApp'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”