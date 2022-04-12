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    WhatsApp'a yeni bir çizim aracı geliyor

    iOS işletim sistemi için yeni paylaşılan bir beta güncellemesinde, WhatsApp'a eklenen yeni bir çizim özelliği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:30
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    WhatsApp'a yeni bir çizim aracı geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde yeni sesli mesaj özelliklerini ve gruplar için anketleri duyuran şirket, şimdi de yeni bir çizim aracı üzerinde çalışıyor.

    Yalnızca belirli bölgelerde kullanıma sunulan iOS 22.8.0.73 beta sürümünde, uygulamaya eklenen ve görüntüleri düzenlemeye yardımcı olacak yeni bir çizim aracı tespit edildi.

    Çizim özelliği geliştirilecek

    Paylaşılan görsele baktığımızda, yeni çizim aracının mevcut olandan daha fazla geliştirildiğini görüyoruz.

    Yeni bir bulanıklaştırma aracı ve kalem için üç yeni seçenek karşımıza çıkıyor. Yeni güncelleme, kullanıcıların resimler üzerinde karalama yapmasına veya bu resimleri özel notlar ve açıklamalar ile düzenlemelerine olanak tanıyacak.

    iOS sürümünde fark edilen ve henüz test aşamasında olan yeni özelliğin Android sürümüne gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

    whatsapp


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