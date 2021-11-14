Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
648.052
1.07%
BTXN Coin
21.12
-2.35%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    WhatsApp'a yeni son görülme özelliği geldi

    Whatsapp, yeni beta sürümü kapsamında bazı gizlilik özelliklerini hayata geçiriyor. Kullanıcılar, artık gizlilik özelliklerini belirli kişiler özelinde kullanabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp'a yeni son görülme özelliği geldi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha detaylı gizlilik özellikleri sunacak.

    Şimdiye kadar uygulamadaki profil fotoğrafları, hakkında bilgileri ve son görülmeler gibi özellikleri gizlerken; "Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse" gibi seçenekler seçilebiliyordu.

    KİŞİ SEÇME ÖZELLİĞİ

    WhatsApp’ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni “Harici Kişilerim” özelliğini getirdi.

    Bununla birlikte, “Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse’nin bilgileri görmemesine izin vermeye ek olarak; artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler.

    whatsapp

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir