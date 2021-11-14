WhatsApp'a yeni son görülme özelliği geldi

Whatsapp, yeni beta sürümü kapsamında bazı gizlilik özelliklerini hayata geçiriyor. Kullanıcılar, artık gizlilik özelliklerini belirli kişiler özelinde kullanabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha detaylı gizlilik özellikleri sunacak.

Şimdiye kadar uygulamadaki profil fotoğrafları, hakkında bilgileri ve son görülmeler gibi özellikleri gizlerken; "“Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse" gibi seçenekler seçilebiliyordu.

KİŞİ SEÇME ÖZELLİĞİ

WhatsApp’ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni “Harici Kişilerim” özelliğini getirdi.

Bununla birlikte, “Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse’nin bilgileri görmemesine izin vermeye ek olarak; artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler.