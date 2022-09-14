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    WhatsApp'ın beklenen gizlilik özelliği yayında

    WhatsApp çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyen kullanıcılar için yeni özelliğini beta sürümüne ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 10:55
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    WhatsApp'ın beklenen gizlilik özelliği yayında

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Bildiğiniz gibi uygulamada, son görülme özelliğini gizleyebileceğiniz bir özellik yer alıyor. Her ne kadar bu özellik son görülme zamanınızı gizlese de çevrimiçi olduğunuzda diğer kullanıcılar bunu görebiliyor.

    WhatsApp'a "çevrim dışı ol" özelliği

    WhatsApp, kullanıcılarına çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini beta sürümüne ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

    whatsapp

    Hayalet mod olarak da bilinen WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği, şu anda beta test kullanıcıları arasından bazı kişilere açıldı.

    WhatsApp beta 2.22.20.9 sürümünde, çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçenekleri için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi yolunu izleyebilirsiniz.

    Kullanıcılar, WhatsApp’a giriş yaptıklarında tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca bazı kişilere online görünmeyi de seçebiliyor.

    WhatsApp’ta çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenlerin aradığı durum gizleme özelliği, iOS’ta ve Android’de temmuz ayından bu yana geliştiriliyor.


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