WhatsApp’ın Gizli Ayarıyla Telefonunuzda Yer Açın

WhatsApp üzerinden gönderilen ve silinen fotoğraf, video ya da ses dosyaları, Android cihazlarda görünmeyen gizli klasörlerde depolanmaya devam ediyor.

Bu “gizli çöp” dosyaları, telefonunuzun depolama alanını dolduruyor ve performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Genellikle kullanıcılar, WhatsApp üzerinden aldıkları ya da paylaştıkları medyaları sildiklerinde, bu dosyaların tamamen kaybolduğunu düşünür.

Ancak Android işletim sisteminde, bu içerikler sistem klasörlerinde saklanmaya devam ediyor.

Böylece, silindiği zannedilen dosyalar aslında cihazınızın hafızasında yer kaplamaya devam ediyor.

Biriken bu dosyalar; telefonunuzun yavaşlamasına, depolama kapasitesinin azalmasına ve bazı durumlarda sistem hatalarına yol açabiliyor.

Dosya Yöneticisi Üzerinden Gizli Çöp Temizliği

Telefonunuzda bulunan Dosyalar veya Dosya Yöneticisi uygulamasını açın.

veya uygulamasını açın. Dahili Depolama > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media klasörüne gidin.

> > > > > klasörüne gidin. Burada Görüntüler , Videolar , Sesler ve Belgeler gibi alt klasörler bulunur.

, , ve gibi alt klasörler bulunur. Hangi dosyaları kaldırmak istediğinize karar verip seçin.

Seçtiğiniz dosyaları silerek gizli çöp kutusunu kalıcı olarak boşaltabilirsiniz.

WhatsApp Ayarları Üzerinden Depolama Yönetimi