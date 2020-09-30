WhatsApp'ın otomatik medya indirme özelliği siber saldırılara davetiye çıkarıyor

Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp kullanıcılarının siber saldırıya uğramaması için, otomatik medya indirme özelliğini kapatmaları gerektiğini söylüyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle koronavirüs döneminde en çok kullanılan uygulamaların başında geldi. Ancak bu durum, siber korsanların da bir hayli ilgisini çekti.

Bilgisayar korsanlarının, artık kötü amaçlı yazılımları video veya fotoğrafların içerisine yerleştirdiği biliniyor.

Örneğin geçtiğimiz yıl kötü niyetli kişiler, kurbanın WhatsApp hesabına yalnızca bie GIF dosyası göndererek telefonlara sızmanın bir yolunu bulmuştu.

WhatApp her ne kadar bu sorunu giderse de siber saldırganlar yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

OTOMATİK MEDYA İNDİRME ÖZELLİĞİNİ KAPATIN

WhatsApp'ın otomatik medya indirme özelliği, herhangi biri tarafından size gönderilen medyayı otomatik olarak telefonunuza indirir. Her ne kadar bu yöntem çok kullanışlı olsa da bilgisayar korsanlarına fırsat verebilir.

Bu nedenle otomatik medya indirme özelliğini kapatarak, size gelen medya dosyalarını tek tek kabul edip indirmek daha güvenlidir.

ESET'te siber uzman olan Jake Moore, "Kötü niyetli kişiler, otomatik medya indirme özelliğinden faydalanarak karşı tarafa bir dosya gönderebiliyor. Otomatik medya indirme özelliği çok kullanışlı olduğundan, birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak bu durum, sizi güvenlik açısından zor durumda bırakabilir." dedi.

WHATSAPP OTOMATİK MEDYA İNDİRME NASIL KAPATILIR?

WhatsApp'ı açın ve ardından Ayarlar'a gidin. Daha sonra "Veri ve depolama kullanımı" seçeneğine dokunun ve "Medyayı otomatik indir" başlığı altındaki tüm seçenekleri kapatın.