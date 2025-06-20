Windows kullanıcıları için kritik Chrome uyarısı: Hemen güncelleyin

Google Chrome'un 3 milyar kullanıcısı için tarayıcılarını her zaman güncel tutmalarının gerekliliğini vurgulayan yeni uyarılar yayınlandı.

Google, iki yeni yüksek önem derecesine sahip güvenlik açığını düzelten bir güncelleme yayınlarken, yetkililer de daha önce tespit edilen bir başka kritik açık için son tarih uyarısı yaptı.

İKİ YENİ YÜKSEK ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Google, Chrome tarayıcısı için iki yeni yüksek öneme sahip güvenlik açığını düzelten acil bir güncelleme yayınladı.

Kullanıcıların, tarayıcılarını en son sürüme güncelleyerek bu yeni tehditlere karşı kendilerini korumaları şiddetle tavsiye ediliyor.

Bu tür açıklar, siber saldırganların sistemlere sızması için bir kapı aralayabilir. Bu nedenle güncellemelerin geciktirilmeden yapılması büyük önem taşıyor.

CISA UYARIYOR: SON GÜNCELLEME TARİHİ 26 HAZİRAN

Daha da önemlisi, ABD'nin siber savunma ajansı CISA'nın daha önce duyurduğu bir güncelleme zorunluluğu için son tarih yaklaşıyor.

CISA, Chrome'un "uzak bir saldırganın yığın bozulmasını istismar etmesine izin verebilecek" kritik bir açık içerdiği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle ajans, tüm kurumlara ve kullanıcılara 26 Haziran'dan önce Chrome'u güncellemeleri veya kullanmayı bırakmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Bu, söz konusu açığın aktif olarak siber saldırganlar tarafından kullanıldığı ve ciddi bir risk teşkil ettiği anlamına geliyor.