World Wide Web'in kaynak kodları 5,4 milyon dolara satıldı

Tarihin en büyük icatlarından biri olarak görülen ve mucidi Tim Berners-Lee tarafından 1989'da yazılan World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, NFT olarak 5,4 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyayı sonsuza kadar değiştirecek olan internet ağının bugün bildiğimiz hali World Wide Web (www), 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından icat edilmişti.

World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodu, geçtiğimiz haftalarda NFT olarak satışa çıkaracağını duyurmuş ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

5,4 MİLYON DOLARA SATILDI

Dünyanın en ünlü koleksiyon ürünleri satıcısı Sotheby's tarafından satışa sunulacak kaynak kodları, bin dolardan açık artırmaya çıkmasına rağmen 5.4 milyon dolara satıldı.

Sotheby’s’e göre, Berners-Lee’nin NFT’sinin satışı, şimdiye kadar satılan dijital sanat eserlerinin en değerlileri arasında yer alıyor. Öte yandan, kaynak kodlarını satın alan alıcının kimliği gizli tutuldu.

BAĞIŞ İÇİN KULLANILACAK

Sotheby’s, Berners-Lee ve eşinin satıştan elde edilen geliri destekledikleri vakıflara ve kuruluşlara yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.

10 BİNE YAKIN KOD SATIRI VAR

NFT eser, söz konusu kodları içeren; zaman damgalı ve 9 bin 555 satırlık bir arşivi içeriyor.

Kodun yazılma anlarını gösteren 30 dakikalık bir animasyon ve Berners-Lee'nin yazdığı bir mektup da arşivle birlikte satıldı.