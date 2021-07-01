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- World Wide Web'in kaynak kodları 5,4 milyon dolara satıldı
World Wide Web'in kaynak kodları 5,4 milyon dolara satıldı
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 11:43
- Güncelleme : 01.07.2021 - 11:58
Dünyayı sonsuza kadar değiştirecek olan internet ağının bugün bildiğimiz hali World Wide Web (www), 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından icat edilmişti.
World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodu, geçtiğimiz haftalarda NFT olarak satışa çıkaracağını duyurmuş ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.
5,4 MİLYON DOLARA SATILDI
Dünyanın en ünlü koleksiyon ürünleri satıcısı Sotheby's tarafından satışa sunulacak kaynak kodları, bin dolardan açık artırmaya çıkmasına rağmen 5.4 milyon dolara satıldı.
Sotheby’s’e göre, Berners-Lee’nin NFT’sinin satışı, şimdiye kadar satılan dijital sanat eserlerinin en değerlileri arasında yer alıyor. Öte yandan, kaynak kodlarını satın alan alıcının kimliği gizli tutuldu.
BAĞIŞ İÇİN KULLANILACAK
Sotheby’s, Berners-Lee ve eşinin satıştan elde edilen geliri destekledikleri vakıflara ve kuruluşlara yardım etmek için kullanacaklarını söyledi.
10 BİNE YAKIN KOD SATIRI VAR
NFT eser, söz konusu kodları içeren; zaman damgalı ve 9 bin 555 satırlık bir arşivi içeriyor.
Kodun yazılma anlarını gösteren 30 dakikalık bir animasyon ve Berners-Lee'nin yazdığı bir mektup da arşivle birlikte satıldı.