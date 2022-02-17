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    Xbox Game Pass şubat ayı ücretsiz oyunları

    Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:34
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    Xbox Game Pass şubat ayı ücretsiz oyunları

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

    XBOX GAME PASS ŞUBAT OYUNLARI

    17 Şubat:

    • Lawn Mowing Simulator - (Konsol)
    • Madden NFL 22 - (Konsol, PC)
    • Total War: Warhammer III - (PC)

    22 Şubat:

    • Roboquest - (PC)

    24 Şubat:

    • Galactic Civilizations III - (PC)
    • Super Mega Baseball 3 - (Konsol)

    28 Şubat:

    • Alice: Madness Returns - (PC)

    xbox game pass

    Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 28 Şubat tarihinde platformdan kaldırılacak:

    • Hypnospace Outlaw - (Konsol, PC)
    • Killer Queen Black - (Konsol, PC)
    • Stealth Inc 2 - (Konsol, PC)
    • Touhou Luna Nights - (Konsol, PC)

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