Xbox Game Pass şubat ayı ücretsiz oyunları

Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 7 yeni oyun eklenecek.

XBOX GAME PASS ŞUBAT OYUNLARI

17 Şubat:

Lawn Mowing Simulator - (Konsol)

Madden NFL 22 - (Konsol, PC)

Total War: Warhammer III - (PC)

22 Şubat:

Roboquest - (PC)

24 Şubat:

Galactic Civilizations III - (PC)

Super Mega Baseball 3 - (Konsol)

28 Şubat:

Alice: Madness Returns - (PC)

Öte yandan, aşağıdaki oyunlar 28 Şubat tarihinde platformdan kaldırılacak: