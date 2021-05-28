Xbox Live Gold abonelerine haziranda sunulacak ücretsiz oyunlar

Haziran ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri haziranda 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin haziran ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Mayıs ayında Armello, Dungeons 3, LEGO Batman ve Tropico 4 oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, haziranda da 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD HAZİRAN AYI OYUNLARI

Xbox Live Gold haziran ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak.

Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.