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    Xbox Live Gold abonelerine haziranda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Haziran ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsoft'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri haziranda 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 15:58
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    Xbox Live Gold abonelerine haziranda sunulacak ücretsiz oyunlar

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin haziran ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Mayıs ayında Armello, Dungeons 3, LEGO Batman ve Tropico 4 oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, haziranda da 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD HAZİRAN AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold haziran ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak.

    Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    • The King’s Bird (1 Haziran - 30 Haziran)
    • Shadows: Awakening (16 Haziran - 15 Temmuz)
    • NeoGeo Battle Coliseum (1 Haziran - 15 Haziran)
    • Injustice: Gods Among Us (16 Haziran - 30 Haziran)

    Xbox Live Gold abonelerine haziranda sunulacak ücretsiz oyunlar #1

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